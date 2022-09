Ici tout commence : Deux acteurs en couple, leurs vacances très romantiques en Amérique !

C'est une histoire qui marche à l'internationale. Ces deux comédiens se sont rencontrés en 2020 sur le tournage de la série Ici tout commence ... et depuis qu'ils ont rendu leur relation officielle, plus rien ne les arrête. Les heureux élus ? Lucien Belvès Mariani, qui interprète Lionel Lanneau dans le programme star de TF1, et sa compagne Alizée Bochet, alias Ludivine Rivière à l'écran. Le mercredi 7 septembre 2022, les tourtereaux se sont mêmes affichés ensemble, sur les réseaux sociaux, alors qu'ils profitent ensemble d'un séjour en Amérique, dans la grosse pomme, c'est à dire la ville de New York.

Visite du célèbre Brooklyn Bridge, soirée au Yankee Stadium de la ville pour assister à un match de baseball très énergique... quitte à s'envoler si loin, jusqu'aux Etats-Unis, Lucien Belvès Mariani et Alizée Bochet ne se refusent rien. Si l'on en croit l'historique de leur relation, les deux comédiens seraient ensemble depuis le début du mois de décembre 2020. Ils auraient donc vite craqué l'un pour l'autre après le lancement de la série Ici tout commence sur TF1. Pour confirmer qu'ils étaient bien ensemble, ils avaient partagé, sur Instagram, une vidéo sur laquelle ils roulaient en voiture et échangeaient un discret baiser. Trop mignon.

S'ils passent leurs vacances ensemble, c'est aussi parce qu'ils ne se croisent plus tellement sur leur lieu de travail. Lucien Belvès Mariani n'a jamais été aussi présent dans la série, mais Alizée Brochet, de son côté, s'en est allée voguer vers d'autres horizons. La jeune actrice n'a jamais fait d'annonce officielle, quant à un éventuel départ définitif du show, mais Ludivine, son personnage, a été renvoyée de l'Institut Auguste Armand puis a été recommandée, contre toute attente, par le chef Teyssier pour travailler, pour un confrère, à Aix-en-Provence avec sa soeur Louane. Heureusement, la comédienne ne s'éloigne jamais trop de son chéri, géographiquement parlant. Ils étaient, d'ailleurs, ensemble en Martinique à la fin du mois d'août.