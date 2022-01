Ici tout commence, deux comédiens en couple ? Leur dîner en tête-à-tête intrigue...

Il n'est pas rare des relations amoureuses naissent sur les plateaux de tournage. Dans Ici tout commence, certains acteurs ne démentent pas cette règle. En octobre dernier, Lucien Belvès Mariani et Alizée Bochet ont d'ailleurs officialisé leur couple sur les réseaux sociaux à l'occasion d'une virée romantique en voiture où ils se sont échangés un baiser furtif. Désormais, ce sont deux autres partenaires de jeu qui suscitent l'intérêt, à savoir Tom Darmon et Sarah Fitri. Celle qui joue Marta Guéraud, élève au sein de la prestigieuse école de cuisine, a vraisemblablement noué une belle amitié avec le petit-fils de Gérard Darmon qui a rejoint le casting il y a seulement quelques mois. À tel point qu'ils ne se quittent plus.

Dans la soirée de dimanche 2 janvier 2022, les deux acteurs ont d'ailleurs partagé un bon repas à deux dans une brasserie à Paris avant de se balader dans les rues de la capitale (Voir notre diaporama). Des instants relayés en story Instagram sans se confier davantage sur la nature de leur relation. Il n'en fallait toutefois pas plus pour que les internautes se persuadent qu'ils étaient ensemble. L'un d'entre eux a justement demandé confirmation à Sarah Fitri. "Je voulais savoir si c'était ton petit copain", lui-a-t-on adressé. La jolie jeune femme a préféré jouer la carte de l'humour : "Oui, ça fait quatre ans. Mais je pense que c'est bientôt fini, il ne m'a jamais offert de cadeau." De son côté, Tom Darmon n'a pas réagi aux rumeurs.

Sarah Fitri interprète un personnage récurrent d'Ici tout commence depuis le lancement du show sur TF1 en 2020. Tom Darmon a de son côté été choisi pour jouer le rôle de Tom Azem au cours de l'été 2021. Il semble avoir trouvé depuis une véritable famille sur les tournages, apparaissant très souvent de sortie avec ses collègues. Le charmant brun a par exemple été soutenir Aurélie Pons lorsqu'elle était candidate de la dernière saison de Danse avec les stars... accompagné de Sarah Fitri d'ailleurs !