Ici tout commence : Le célèbre sosie de Philippe Etchebest rejoint le casting

Grande annonce ! Les fidèles téléspectateurs d'Ici tout commence découvriront prochainement deux nouveaux personnages. En effet, comme l'annoncent nos confrères de Télé Star, deux comédiens, un homme et une femme, rejoignent le casting. Le duo donnera ainsi la réplique à Vanessa Demouy, Agustin Galiana ou encore Mikaël Mittelstadt à l'antenne de TF1.

Il s'agit des comédiens Christelle Reboul et Joseph Malerba, qui incarneront Delphine et Benoît Delobel, les parents de Greg Delobel, dès le printemps prochain. L'heureux couple débarquera à l'antenne à l'occasion d'une master class organisée à l'Institut de gastronomie Auguste Armand, en Camargue. Il faut dire que tout cela a du sens : Delphine est une conseillère de l'ombre tandis que Benoît est un chef cuisinier de génie... comme le sosie de l'acteur !

Joseph Malerba ressemble comme deux gouttes d'eau à Philippe Etchebest, célèbre chef étoilé également connu pour son rôle de juré dans Top Chef (M6) aux côtés d'Hélène Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet. L'acteur et la star des fourneaux ont tous les deux le crâne rasé, une barbe bien fournie et affichent des traits très similaires. Il y a de quoi les confondre...

Philippe Etchebest à son sosie Joseph Malerba : "Profites-en !"

En octobre 2019, lors d'une interview exclusive accordée à Purepeople.com, Philippe Etchebest faisait de rares confidences à propos de son sosie du cinéma. "Il m'a été présenté il y a plusieurs années. À l'époque il n'avait ni la moustache, ni la barbe. Il s'est laissé poussé la barbe alors c'est encore pire, forcément, lâchait-il. Mais bon, il en rigole. Il me dit quand il va au restaurant : 'Tout le monde me prend pour toi, c'est très drôle.' Et je lui dis :'Profites-en.'"

Certains téléspectateurs d'Ici tout commence pourraient alors s'y méprendre et croire que le père de Greg Delobel est le grand chef bordelais ! En réalité, Joseph Malerba est connu pour avoir joué dans Grand Hôtel, Section de recherches ou encore le film Mesrine : L'ennemi public numéro un. De son côté, Christelle Reboul a déjà été aperçue dans Nos chers voisins, où elle incarnait Amélie Dubernet-Carton.