Ici tout commence : Une star de la série (et ancienne Miss) dévoile ses charmes en mini-short

Elle ne maîtrise pas que l'art de la danse, ni celui de la cuisine. Quand il s'agit de photographie, Aurélie Pons est également dans la place. Et c'est ainsi qu'elle a réalisé un cliché d'une élégance folle qu'elle a partagé ensuite sur Instagram le 25 août 2022. Sur cette image, débordant de sensualité, la jeune comédienne de 26 ans, héroïne de la série Ici tout commence, prend la pose dans la pénombre, de dos, en short court et soutien-gorge. Elle a capturé cet instant à l'aide de son téléphone et d'un miroir, savamment positionné face à elle (voir le diaporama).

Il faut dire qu'elle a été à bonne école - et nous ne parlons pas, ici, de l'institut Auguste Armand ! Alors qu'elle étudiait la communication, se spécialisant dans le design graphique, Aurélie Pons s'est lancée dans l'aventure des concours de beauté. En 2018, bien avant d'intégrer le cast de la série Ici tout commence pour y incarner Salomé Dekens, l'actrice a été élue Miss Vaucluse et Miss Provence. Elle aurait même dû concourir, en 2019, pour obtenir le titre de Miss France, mais elle avait préféré laisser la place à sa dauphine, Wynona Gueraïni, afin de privilégier sa carrière et sa relation avec son chéri. Une décision qui lui a semble-t-il porté chance.

Son rêve d'enfant, après tout, n'était pas de devenir une reine de beauté mais bel et bien une comédienne. Pari réussi pour Aurélie Pons qui, outre son rôle récurrent sur TF1, et une participation très remarquée dans l'émission Danse avec les stars, sera à l'affiche, à la rentrée 2022, du téléfilm Champion de Mona Achache au côté du chanteur Kendji Girac. Ils raconteront, ensemble, le parcours phénoménal de Zack, un menuisier et professeur de boxe de 24 ans qui mène sa vie en essayant de camoufler son illettrisme à son entourage. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'Aurélie Pons collabore étroitement avec un musicien. En 2019, alors que le public ne la connaissait pas encore, elle avait fait ses premières armes, en tant qu'actrice, dans le clip Ce monde est cruel de Vald...