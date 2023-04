Idole de l'OM et star de RMC, il présente sa fille, artiste de talent mais surtout son sosie !

Certaines personnes ont eu de multiples vies dans une seule et c'est exactement le cas pour Rolland Courbis et même si tout à toujours tourné autour de sa passion pour le football, il a connu de nombreuses expériences dans sa vie. Lorsqu'il était jeune, il fut un excellent joueur, défenseur rugueux, il a laissé de bons souvenirs du côté de l'As Monaco ou encore du SC Toulon. Devenu entraîneur, il a pris les rênes de nombreuses équipes et notamment de l'Olympique de Marseille pendant deux saisons. Passé notamment par l'Algérie et la Suisse, c'est un véritable globe-trotter, mais depuis quelques années, il a décidé de se poser en France.

S'il n'entraîne plus depuis un passage à Sète en 2022, il effectue une autre activité en parallèle comme chroniqueur pour la radio et plus précisément sur RMC, où il participe à plusieurs émissions autour du football. Avec son accent marseillais et ses analyses pertinentes, Rolland Courbis s'est fait une belle place à la radio et dans le coeur des amoureux du championnat de France. Plutôt discret sur sa vie privée, l'homme de 69 ans est en couple depuis plusieurs années avec une journaliste bien connue, Clara Paban. Cette dernière travaille sur BeIn Sport, dans une émission matinale en semaine et ensemble, ils ont eu une fille prénommée Olivia.

Une soirée père-fille au milieu des stars

Cette dernière ressemble d'ailleurs beaucoup à son père et on a eu l'occasion de s'en rendre compte ce lundi 3 avril lors d'une belle soirée à Paris. Rolland Courbis a assisté avec sa fille à la générale d'un spectacle au théâtre de la Gaîté-Montparnasse (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama). Olivia Courbis est une artiste reconnue, danseuse de grand talent et elle était d'ailleurs à l'affiche d'un spectacle à l'été 2021. Les stars étaient d'ailleurs nombreuses au côté de Rolland Courbis et sa fille hier soir, à l'image de Stéphane Plaza, Claude Lelouch ou encore Fabrice Santoro.

Un beau moment en famille pour Rolland Courbis et sa fille Olivia, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau !