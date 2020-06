Ifé (The Voice 2020) endeuillé : "Je n'ai pas pu être là pour elle..." (EXCLU)

C'est avec un grand plaisir que les Talents vont pouvoir poursuivre leur aventure dans The Voice dès ce samedi 6 juin 2020. Après de longues semaines d'incertitudes et de craintes, ils disputeront enfin la demi-finale, en direct sur TF1. Purepeople.com a fait le point sur cette pause forcée avec Ifè, le protégé de Marc Lavoine. Le jeune homme de 27 ans, qui a jusqu'à présent fait sensation à chacun de ses passages, nous a exprimé son excitation à l'idée de reprendre la compétition, mais aussi ses nombreux projets pour la suite ou encore les candidats qu'il redoute le plus. En outre, Ifè s'est attardé sur son confinement, lequel s'est révélé plus éprouvant que prévu.

En effet, s'il n'a heureusement pas contracté le coronavirus, le chanteur a tout de même fait les frais de l'épidémie en perdant une amie proche. "J'ai été touché de loin. En fait, j'ai une amie à moi qui n'a pas eu le virus, mais elle avait le cancer et elle est décédée pendant la période du confinement. Je n'ai pas pu être là pour elle, je n'ai pas pu la voir. Donc, d'une certaine manière, j'ai été touché", nous révèle-t-il, attristé.

Déjà ébranlé par cette disparition soudaine, Ifè l'a été davantage en apprenant qu'une autre personne de son entourage avait quant à elle succombé au Covid-19. "Le boucher du supermarché où je vais a été emporté par le virus, c'est également quelque chose qui m'a frustré parce que ce n'était peut-être pas mon ami, mais je connaissais ce visage depuis quatre ans. Donc ça m'a fait vraiment bizarre", confie-t-il.

Malgré ces instants douloureux, Ifè n'a rien lâché pendant ces deux derniers mois. C'est même avec de nouvelles choses à dire et à exprimer qu'il s'apprête à affronter ses camarades sur la scène samedi soir. La soirée s'annonce déjà remplie d'émotions...

