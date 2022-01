Igor Bogdanoff a surpris sa compagne au lit... avec Mick Jagger !

Igor et Grichka Bogdanoff se sont éteints avec six jours d'écart, à l'âge de 72 ans, le 28 décembre 2021 et le 3 janvier 2022. Admis à l'hôpital Georges Pompidou après avoir senti monter la fièvre, ils ne cessaient de se soutenir l'un l'autre par téléphone. Les frères jumeaux restaient accrochés à la ligne toute la sainte journée, certes, mais une autre personne veillait au grain : leur soeur benjamine Véronique, à leur chevet, espérant que la pandémie de Covid-19 cesse enfin sa tyrannie.

Véronique était très proche de ses deux grands frères. Elle avait eu l'occasion de découvrir un bout de leur vie, si mystérieuse, alors qu'elle était adolescente et qu'ils avaient perdu leur grand-mère. Âgée de 15 ans, elle s'était rendue en la capitale, à Paris, et avait vécu un quotidien absolument fou pendant deux mois, dans cet appartement de la rue Decamps, durant lequel elle avait croisé toutes les célébrités, dont Gilbert Bécaud et Roman Polanski.

Oh Igor, je suis désolé !

"On voyait des milliers de gens, mes frères étaient des stars incroyables, mais super équilibrées, explique-t-elle dans les colonnes de Paris Match. Pas d'alcool, pas de drogue et beaucoup de tartines de pain Poilâne." Certaines anecdotes, bien sûr, sont à peine croyables. Véronique évoque notamment cette histoire que racontait Igor Bogdanoff, qui avait surpris sa compagne au lit avec Mick Jagger sans réagir de manière très violente. "Il les interrompt pour signaler poliment au chanteur des Rolling Stones qu'il s'agit de sa petite-amie, rappelle-t-on dans les pages du magazine. 'Oh Igor, je suis désolé, répond Mick, je ne savais pas !'"

Difficile de savoir qui était la jeune femme qui s'acoquinait avec le chanteur des Rolling Stones. Père de six enfants, qu'il a eu avec trois femmes différentes, Igor Bogdanoff était un véritable bourreau des coeurs. Il avait notamment entretenu une relation avec l'actrice Geneviève Grad dans les années 1970, mais avait aussi été en couple avec la comtesse Ludmilla d'Outremont, avec l'écrivaine Amélie de Bourbon-Parme ou encore, dernièrement, avec Julie Jardon...

Retrouvez toutes les informations sur Igor et Grichka Bogdanoff dans le magazine Paris Match, n°3792 du 6 janvier 2022.