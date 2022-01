Igor Bogdanoff n'a jamais su que son frère Grichka était mort : "La famille a tout fait pour le protéger..."

Ils étaient tous les deux devenus des stars dans les années 80 avec leur émission Temps X. Igor et Grichka Bogdanoff (ou Bogdanov) se sont éteints à six jours d'intervalle. Igor Bogdanoff est décédé ce lundi 3 janvier 2022 à l'âge de 72 ans.

"Dans la paix et l'amour, entouré de ses enfants et de sa famille, Igor Bogdanoff est parti vers la lumière lundi 3 janvier 2022", ont écrit ses proches dans un message transmis par son agent. La famille n'a pas souhaité communiquer sur les cause de la mort d'Igor Bogdanoff, survenue lundi après-midi dans un hôpital parisien.

Son frère jumeau, Grichka, était mort le 28 décembre, après plusieurs jours d'hospitalisation et de coma. Là aussi, la famille n'avait pas souhaité communiquer sur les causes de sa mort, mais des proches avaient assuré qu'il n'était pas vacciné et qu'il était mort du Covid-19. Igor Bogdanoff était lui aussi hospitalisé depuis la mi-décembre.

Peu de temps après l'annonce de la mort d'Igor Bogdanoff, son avocat, maître Edouard de Lamaze, s'est exprimé auprès de plusieurs médias. D'abord auprès de BFMTV, où il a fait savoir que les jumeaux seraient très certainement enterrés ensemble, puis sur RTL. A l'antenne, l'avocat a à nouveau confirmé qu'Igor Bogdanoff est décédé de la Covid-19, tout comme son jumeau. Mais il est resté sur sa réserve quant au sujet de la non-vaccination du célèbre duo. "Je suis avocat, je ne suis pas médecin. Je crois qu'il faut garder le secret médical. Il faut rester en dehors de ce questionnement. Les médecins répondront à cette question. Mais je pense que ce n'est pas à nous de donner l'information", a réagi maître Edouard de Lamaze.

Comme on pouvait s'en douter, Igor n'a pas été informé de la mort de Grichka... "Ce que je sais, c'est que la famille a tout fait pour le protéger de cette nouvelle terrible. La famille a tout fait pour l'empêcher de prendre conscience qu'il était seul devant son destin et que son frère l'avait quitté", a commenté son avocat.