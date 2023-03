Illan Castronovo perd son procès contre Alix Desmoineaux : le verdict rendu, il "doit payer"...

La justice a rendu son verdict. Ce vendredi 10 mars 2023, le tribunal correctionnel de Marseille a annoncé avoir débouté Illan Castronovo. L'ancien candidat de télé-réalité de 29 ans s'était engagé à poursuivre Alix Desmoineaux pour "diffamation, injure publique, harcèlement et dénonciation calomnieuse" après qu'elle l'a accusé d'agressions sexuelles sans jamais prononcer son nom. Faute de preuve donc et de déclarations précises de la part de la jeune femme, Illan n'a pas obtenu gain de cause et doit même "payer un tiers des frais de l'avocat" de l'ex de Benjamin Samat comme il l'a lui-même annoncé en story Instagram. Ce qui correspond à 5000 euros. "Ma vie a été détruite et c'est moi qui doit payer parce qu'elle ne parlait pas de moi", a-t-il dénoncé. "Mieux vaut en rire que d'en pleurer. Fin de l'histoire, on tourne la page", a-t-il ajouté, précisant qu'il réfléchissait tout de même à faire appel de cette décision.

Illan Castronovo réclamait 705 000 euros de dommages et intérêts à Alix Desmoineaux, soit le montant des prestations télévisuelles qu'il aurait été contraint d'annuler après sa mise en cause médiatique, ainsi que 10 000 euros en réparation du préjudice moral. "J'ai tout perdu, mon honneur, mon travail", avait-il regretté à l'audience le 18 janvier dernier. De son côté, l'influenceuse lui demandait 2 000 euros de dommages et intérêts pour "abus de constitution de partie civile". Mais là aussi, le tribunal a choisi de la débouter.

Rappel des faits

C'est en 2021 que l'affaire a éclaté. À l'époque, Alix Desmoineaux avait affirmé lors d'une interview pour Melty avoir visionné une vidéo dans laquelle un candidat de téléréalité aurait sexuellement agressé une jeune femme mineure. Elle s'était ensuite rendue sur le plateau de Touche pas à mon poste pour réitérer ses propos, sans jamais citer Illan Castronovo. Cela avait néanmoins suffi pour que les internautes se persuadent qu'il s'agissait de lui. "Elle m'a tellement décrit dans son interview qu'il n'y avait pas besoin de donner mon nom", avait-il expliqué au tribunal. Son avocat, Me Samuel Chicha, avait ajouté que cela avait également valu à son client - qui a tenté de se suicider - de se faire agresser dans la rue, à Lyon.

Me Arié Alimi, qui représente quant à lui Alix Desmoineaux, a rappelé qu'elle n'a "à aucun moment visé expressément Illan Castronovo dans ses interviews". "Il y a beaucoup de candidats de la téléréalité, il s'est senti visé. Pourquoi ? Seul lui le sait, même si j'ai une petite idée", avait-il précisé.

Une plainte contre X avait par ailleurs été déposée en décembre 2022 à Blois pour viol sous GHB de deux jeunes femmes où apparaîtrait le nom d'Illan. Mais son avocat a assuré qu'il "n'a jamais été entendu dans ce dossier".