Ilona Smet, heureuse : elle partage un magnifique cliché de son mariage avec Kamran Ahmed pour célébrer ses noces de coton

Une famille désormais comblée. Et les grands-parents d'Harrison sont très proches de leur petit-fils. En effet, David Hallyday, récemment interrogé sur les ondes de RFM, s'est laissé aller à de tendres confidences au sujet du fils d'Ilona Smet. "Ça m'a fait bizarre qu'elle soit maman. Mais moi, c'est comme si j'avais un quatrième enfant en fait. Je suis fou de ce gosse. Il est génial. C'est formidable", a-t-il lâché. Et pour lui, pouponner son petit-fils "est la chose la plus merveilleuse au monde. Un truc de dingue". Une jolie façon de montrer son amour à sa fille mais aussi à son petit-fils.