Diaporama : Ilona Smet, heureuse : elle partage un magnifique cliché de son mariage avec Kamran Ahmed pour célébrer ses noces de coton

1 / 20 Ilona Smet, heureuse : elle partage un magnifique cliché de son mariage avec Kamran Ahmed pour célébrer ses noces de coton

2 / 20 Le samedi 16 avril 2022, Ilona Smet se mariait avec Kamran Ahmed. Ilona Smet lors de la soirée de présentation de la collection Messika by Kate Moss à l'hôtel Ritz à Paris. © Rachid Bellak / Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK

3 / 20 C'est dans le village de Lacoste, perché dans la région du Luberon que le couple s'est dit "oui" pour la vie. Pendant de nombreux mois, aucune photo n'avait été dévoilée. © Instagram, Ilona Smet

4 / 20 Mais voilà que celle qui est désormais maman, a tenu à célébrer ses noces de coton. © Instagram, Ilona Smet

5 / 20 En effet, ce dimanche 16 avril 2023, la petite-fille de Johnny Hallyday a dévoilé un magnifique cliché de son union civile. En story Instagram, ses fans ont pu observer la jolie blonde dans sa splendide robe de mariée. © Instagram, Ilona Smet

6 / 20 À ses côtés, l'homme de sa vie, Kamran Ahmed, vêtu d'un élégant costume. Certainement nostalgique de cette journée parfaite, Ilona Smet a souhaité marquer le coup. © Instagram, Ilona Smet

7 / 20 Une façon aussi de montrer à ses fans quelques coulisses de son mariage. © Instagram, Ilona Smet

8 / 20 Ilona Smet et son enfant © Instagram, Ilona Smet

9 / 20 Ilona Smet, enceinte © Instagram, Ilona Smet

10 / 20 Ilona Smet avec Kamran Ahmed © Instagram, Ilona Smet

