"Comme un 4e enfant" : David Hallyday fou de son petit-fils Harrison, un bébé qui bouleverse son regard sur Ilona Smet

Ce samedi 1er avril, Bernard Montiel a passé Une heure avec... David Hallyday, son invité dans l'émission de RFM. L'occasion pour le fils du Taulier de se confier sur son nouveau rôle... En effet, en juillet 2022, Ilona Smet et son mari Kamran Ahmed ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon prénommé Harrison. À 56 ans, David Hallyday est devenu un jeune grand-père ! Il n'en fallait pas plus pour le combler de bonheur. Au micro de Bernard Montiel, le mari d'Alexandra Pastor a déclaré que l'arrivée de son petit-fils était "la chose la plus merveilleuse au monde". "Un truc de dingue !", a-t-il confié. "Bienvenue à ce beau petit Jedi dans ce monde fou ! Il est tombé du côté droit de l'arbre avec 2 beaux et aimants parents comme vous deux ! Je t'aime éternellement", avait-il écrit en commentaire de la photo postée par la jeune maman pour annoncer la naissance du bébé.

Ilona est jeune. C'est mon bébé. Donc ça m'a fait bizarre

"J'ai tout fait jeune. J'en ai fait un dernier pour la route il y a dix-huit ans. Et puis voilà...", a analysé l'ex d'Estelle Lefébure. Une vie à 100 à l'heure qui lui vaut aujourd'hui d'être le plus heureux des grands-pères. Et il n'est pas le seul à être fou de joie... Emma Smet, la soeur d'Ilona, ne cache pas sa joie d'être devenue tata ! "Je suis plus qu'heureuse de l'arrivée de ce bébé ! C'est la première fois pour moi. Je suis impatiente de faire plein d'activités avec lui", avait-elle confié à Nice Matin quelques jours après la naissance d'Harrison. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le petit dernier du clan Hallyday fait tourner les têtes !

Bien que sur un petit nuage, le chanteur a toutefois admis que tout cela était "un peu bizarre au début". En effet, à seulement 27 ans, sa fille est encore "un bébé" pour lui : "Ilona est jeune. C'est mon bébé. Donc ça m'a fait bizarre qu'elle soit maman de ce côté-là." Mais le choc est visiblement très vite passé ! "Mais moi, c'est comme si j'avais un quatrième enfant, en fait. Je suis fou de ce gosse. Il est génial. C'est formidable'', a confié le grand-père gaga. Ce qui est certain, c'est que le petit Harrison ne manquera pas d'amour !