Ilona Smet maman : joli portrait de son fils, la date de naissance rectifiée ?

Voilà le peu d'informations que l'on peut grappiller à propos de cette naissance. Une chose est sûre, bébé sera élevé dans l'amour le plus pur. Ilona Smet et Kamran Ahmed se sont rencontrés en 2013 alors qu'elle vivait à Los Angeles et lui à Monaco, et sont donc ensemble depuis près de dix ans. Les grands-parents de l'enfant, mais aussi ses oncles et ses tantes sont, évidemment, plus que ravis d'accueillir un nouveau membre de la famille, tout comme son arrière-grand-mère Sylvie Vartan. "C'est un vrai bonheur d'avoir un beau petit-enfant. C'est très touchant de voir ma petite-fille tellement heureuse, avouait-t-elle dans les colonnes du magazine Paris Match. Ca fait bizarre. On se dit : 'Comment ?' Parce que c'est mon bébé quand même et ça restera toujours comme ça. Quand on est parent, les années ne comptent pas..."