Ils font rayonner la France : Thomas Isle fait briller le savoir-faire alsacien dans le premier numéro

Au bout de presque dix ans à présenter La Quotidienne sur France 5, Thomas Isle a dû se tourner vers d'autres projets. Le jeune papa de deux enfants vient justement d'hériter d'un tout nouveau programme baptisé Ils font rayonner la France et diffusé sur France 3 en prime time. Le premier numéro est attendu ce mercredi 22 février 2023 et il est consacré à l'Alsace.

En effet, Thomas Isle est parti à la rencontre de femmes et d'hommes au savoir-faire tout particulier et qui le mettent en avant aux quatre coins du monde. Ainsi, les téléspectateurs s'envoleront au Japon, faire la connaissance de Christine Ferber, une confectionneuse de confitures très populaire au pays du soleil-levant, qui régale également les clients de palaces parisiens ou encore les acteurs Brad Pitt et Pierce Brosnan qui en seraient friands. Le programme saluera également le travail de Christian Deichtmann, un ébéniste qui réalise des meubles d'exception très prisés de la clientèle étrangère. À Chicago, ce sont les Bretzels et le pain de Pierre Zimmermann qu'on s'arrache. Sa boulangerie est même "the place to be" de la ville américaine comme nous l'apprend un communiqué de presse officiel.

Un des derniers fondeurs de cloche, un maître verrier...

Ils font rayonner la France va par ailleurs s'attarder sur Julien Calcatera, l'un des derniers fondeurs de cloches en France et le seul dans le Grand Est. Il fabrique cet instrument historique pour les églises du monde entier et s'occupe de chaque étape avec une grande rigueur : du décor, à la coulée, jusqu'au démoulage, et l'accordage. Enfin, les téléspectateurs en apprendront plus sur Cyril Bordage et sa passion pour la verrerie. Il contribue à faire briller la maison Lalique, déjà bien installée dans le milieu depuis 100 ans, en réalisant des pièces somptueuses. Son art, le verrier va par ailleurs le défendre au concours de Meilleur Ouvrier de France en tentant de mettre au point une difficile coupe en cristal.

Dans les prochains numéros de Ils font rayonner la France, Thomas Isle et ses équipes s'intéresseront aux artisans de Bourgogne, de Bretagne et de Nouvelle-Aquitaine. "On a quatre épisodes déjà tournés. Et, selon les audiences, on verra si ça se prolonge à la rentrée. On l'espère en tout cas...", a récemment confié le présentateur à TV Mag.