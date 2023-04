Immeuble effondré à Marseille : bouleversé, Patrick Bruel s'adresse aux habitants de la rue Tivoli

Le week-end de Pâques a été redoutable pour les habitants de la ville de Marseille. Dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 avril 2023, une déflagration a causé l'effondrement d'un immeuble situé au 17 rue de Tivoli, dans le 5e arrondissement. Le bilan de ce drame est encore difficile à établir puisque deux corps ont été retrouvés sans vie sous les décombres de ces quatre étages, et six personnes sont encore activement recherchées par les secours. Sur les réseaux sociaux, bien sûr, nombreux sont ceux qui ont eu une pensée pour les citoyens de la Cité phocéenne.

Parmi la multitude d'hommages rendus aux habitants de Marseille, on retrouve bien sûr quelques candidats de l'émission de télé-réalité Les Marseillais, notamment Carla et Kevin ou encore Paga. Emu par cet évènement, Patrick Bruel a également pris la parole sur son compte Instagram. "Toutes mes pensées sont tournées vers la rue Tivoli à Marseille, écrit-il le 9 avril 2023, alors qu'il apprend tous les détails de l'incident. De tout coeur avec les victimes, leurs familles et leurs proches. Et une fois de plus, merci aux pompiers et aux secours pour leur courage et leur réactivité dans cette tragédie."

Patrick Bruel et le Sud de la France, jolie histoire d'amour

Patrick Bruel est né à Tlemcen en Algérie en 1959. Il a toutefois un fort attachement au sud de la France puisqu'il a fait l'acquisition d'un large terrain sur le plateau de Margoye, face aux monts du Vaucluse et surplombant L'Isle-sur-la-Sorgue, dans le Luberon... à quelques kilomètres de Marseille, 80 environ. Il a baptisé ce coin de paradis Le Domaine de Leos, contraction des prénoms de ses fils Léon et Oscar, et compte bien leur céder ces terres tôt ou tard. "La transmission, c'est sacré pour moi, expliquait-il dans les colonnes du Journal du dimanche. J'avais 3 ans quand ma famille a quitté l'Algérie pour la région parisienne. S'implanter en Provence, c'est le juste milieu. Je voulais signifier mes racines et en donner à mes fils. Ils vivent aux Etats-Unis avec leur mère, mais je les implique dans tout ce que nous faisons ici. Ils ont grandi avec cette maison..."