"Oscar s'est mis à pleurer" : le fils de Patrick Bruel victime d'une expérience traumatisante

Patrick Bruel est très proche de ses enfants. À l'occasion d'une rencontre avec les lecteurs de La Voix du Nord, samedi 1er avril 2023, le chanteur s'est confié sur la relation qu'il entretient avec ses enfants, Léon âgé de 17 ans, et Oscar, 19 ans. L'idole de toute une génération s'est exprimé sur leur rapport à sa célébrité. "J'aimerais que ça soit eux qui répondent !", a-t-il fait savoir à nos confrères. Avant d'ajouter au sujet de son plus petit : "Ils sont nés quand tout avait déjà commencé pour moi. Oscar a réalisé à l'âge de 4 ans qu'il devait partager son papa avec beaucoup de gens. C'était au Zénith de Paris. Il regardait les gens puis moi puis les gens... Et il s'est mis à pleurer". Patrick Bruel a conclu en expliquant que "le poids de la notoriété" a longtemps pesé sur ses deux fils. Lorsqu'ils n'avaient que 11 et 13 ans, les enfants du chanteur l'ont suivi pour aller vivre aux États-Unis. Une nouvelle aventure qui a "réglé" le problème de fond, à savoir la notoriété trop importante de la star.

"Ma notoriété aux États-Unis est toute relative ! Donc, ils n'ont plus été le 'fils de'", a raconté Patrick Bruel au détour de cette même interview à La Voix du Nord. Le chanteur entretient une belle relation avec ses deux fils et ils sont très investis dans la carrière de leur papa. D'ailleurs, Léon et Oscar sont tous les deux de grands mélomanes. Ils sont passionnés de chant et jouent tous les deux de la guitare et du piano. Malgré cela, l'interprète de Café des délices n'est pas convaincu que ses fils se dirigeront vers le milieu artistique. "Je ne pense pas qu'il entame une carrière artistique", a confié Patrick Bruel au sujet de son fils aîné.

Patrick Bruel, très proche de son fils