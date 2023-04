"Merci" : Patrick Bruel, ses mots bouleversants pour Amanda Sthers, une ex encore si proche de lui

Patrick Bruel et Amanda Sthers se sont mariés en 2004 avant de finalement divorcer en 2007. Une histoire d'amour terminée mais un respect et une affection qui perdurent avec les années. Les parents d'Oscar et Léon, ont la chance de connaître une "entente extraordinaire", comme l'expliquait tout récemment l'interprète de Place des grands hommes dans une interview pour Gala.

Admiratif de son ex-femme, Patrick Bruel a tenu à lui dire "merci" via un touchant message posté jeudi 30 mars en story de son comte Instagram. "J'ai adoré ces deux romans", a-t-il écrit avec les photos des ouvrages La promesse et Le café suspendu. "Là où je me trouve, il y a peu de loisirs. Merci de nous nourrir soit en livre, soit en musique", a-t-il poursuivi en taguant bien sûr Amanda Sthers sur la parution. Celle-ci n'a semble-t-il pas réagi. Le lendemain de ce bel hommage, elle était sur le plateau de Quotidien - pour présenter son livre Résistance 2050 avec Aurélie Jean - où une référence humoristique à son couple passé avec Patrick Bruel a été faite. Amanda Sthers a souri mais n'a pas commenté.

Entre les anciens amoureux, pas de vague, pas de drame. D'ailleurs, Patrick Bruel avait déjà rendu hommage à son ex et à ses oeuvres en soulignant son talent d'écrivaine. Ainsi avait-il déjà fait savoir lors de la sortie du livre Le café suspendu : "Une fois de plus, Amanda Sthers nous emmène loin, très loin et en même temps si près de ce que nous sommes sans le savoir parfois. Un regard, une main tendue, un café offert au destin, une histoire... puis une autre."

Dernièrement Patrick Bruel et Amanda Sthers s'étaient même retrouvés en soirée où l'écrivaine, scénariste mais aussi réalisatrice organisait un vernissage pour son exposition "Le lendemain, tout a changé", dédiée à la photographie. Bref, entre eux une belle relation d'amitié est née. "Avec leur mère [Oscar et Léon, NDLR], il y a eu constamment une entente extraordinaire, la volonté d'une éducation commune. Il n'y a pas une seule fois où une grande décision n'a pas été prise sans qu'on se consulte tous les deux, je suis très présent à leurs côtés", avait d'ailleurs indiqué le chanteur à Gala. Et à la mère de famille de confirmer : "On a une relation extraordinaire, on s'entend très bien. Je dirais comme frère et soeur. C'est parti d'une réaction d'intelligence, par rapport à nos enfants." Bravo à eux !