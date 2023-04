Diaporama : "Merci" : Patrick Bruel, ses mots bouleversants pour Amanda Sthers, une ex encore si proche de lui

Ils ont formé un couple pendant des années et ont magnifiquement réussi leur séparation. Exclusif - Amanda Sthers et Patrick Bruel - People en backstage lors du premier jour du concert de Patrick Bruel lors de sa tournée "Ce soir on sort..." à Paris La Défense Arena © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

Patrick Bruel et Amanda Sthers, parents de deux enfants, continuent de se soutenir et s'apprécier.

Patrick Bruel et Amanda Sthers, se sont mariés en 2004 avant de finalement divorcer en 2007.

Une histoire d'amour terminée mais un respect et une affection qui perdure avec les années.

Les parents d'Oscar et Léon, ont la chance de connaître une "entente extraordinaire", comme l'expliquait tout récemment l'interprète de Place des grands hommes dans une interview pour Gala.

