Incroyable Talent 2020 : Le jury très ému, un danseur handicapé réalise une prouesse

La France à un Incroyable Talent 2020 fait fort pour son grand retour ! Mardi 20 octobre 2020 le coup d'envoi de la saison 15 a été lancé sur M6 et les premiers numéros sont impressionnants. Il y en a un en particulier qui a beaucoup ému, c'est celui de Youcef, aka Bboy Haiper. Originaire d'Algérie, ce parisien vit de sa passion, le break dance, depuis vingt ans maintenant. Sa particularité ? Il est atteint d'une maladie de naissance qui le contraint à se déplacer en béquilles.

Avant qu'il ne monte sur scène, un portrait lui a été consacré. Dans celui-ci, il explique s'inspirer de son histoire pour imaginer ses chorégraphies puissantes. "Mon histoire elle est un peu dure, mon père est mort quand j'avais 4 ans, c'était un officier de police et ma mère est morte aussi juste après. J'ai grandi tout seul c'était vraiment dur. J'ai découvert la danse quand j'avais 13 ans. Toute ma rage, tout ce que j'ai dans mon coeur, je le fais sortir dans la danse. La France a un incroyable talent, c'est un rêve, je me suis vraiment battu pour arriver devant vous aujourd'hui", a-t-il expliqué.

C'est violent

Youcef a bien fait de tenter sa chance dans l'émission car son numéro exceptionnel lui a valu d'obtenir une standing ovation de la part du public mais aussi des membres du jury. Avec la seule force de ses bras, il a présenté un numéro de break dance exceptionnel. La chorégraphie et la difficulté de l'ensemble n'ont laissé personne indifférent. "Je vais vous le dire le plus sincèrement possible, bravo !", lâche Marianne James. De son côté Hélène Ségara a souhaité saluer son courage : "J'adore les gens qui se dépassent. Vous avez été tour à tour un oiseau, une fusée, vous avez dépassé tout ce que vous étiez. Ces bras ne portent pas que ces jambes, ils portent également des choses très lourdes. Vous avez dû affronter beaucoup de choses pour être devant nous, le regard des autres, les préjugés et là vous êtes venu mettre une claque aux préjugés, je vous dis merci vraiment".

Même son de cloche pour Eric Antoine. "C'est colérique, c'est violent, c'est intense, c'est essentiel. Il y a une lumière qui sort de toi, c'est incroyable, t'es un soleil", lui adresse-t-il. C'est donc, sans grande surprise, un grand "oui" à l'unanimité que lui offrent les quatre coachs.