Incroyable Talent, la famille Lefèvre adulée : la maman inquiète, des demandes en mariage envoyées

Mardi 15 décembre 2020, Gabriel Lefèvre, Anne et leurs six enfants ont remporté la quinzième saison de La France a un Incroyable Talent (M6). Cette belle et grande famille venue de Versailles a conquis le public avec ses chants de Noël, obtenant 30,1% des suffrages des téléspectateurs, et ce même en étant les seuls candidats absents du plateau à cause d'un cas positif au Covid-19. Toutefois, les parents et la fratrie ont dû faire face à une pluie de critiques sur les réseaux sociaux.

"La médiatisation, on n'a pas l'habitude. La famille, c'est notre premier bien, et on ne sait pas comment les enfants vont réagir", a expliqué la mère de famille, Anne, avec inquiétude au Parisien. D'autant que Gaël, Blanche, Clément, Emmanuel, Colombe et Raphaël ont apparemment fait beaucoup d'effet. D'après nos confrères, certains ont reçu "des demandes en mariage ou de cours de chant". Malgré leur victoire, les enfants ont rapidement retrouvé leur train-train quotidien en retournant à l'école dès le lendemain de la grande finale de l'émission, non pas sans "un peu frimer".

Concernant le chèque de 100 000 euros remporté par la famille, cette somme qui représente une véritable bouffée d'air frais après des mois éprouvants. "Cet argent va surtout nous permettre de renflouer les comptes. Il faut être pragmatique. Travaillant dans l'événementiel tous les deux, on a été 100% touchés depuis le premier confinement. Ma femme est au chômage partiel, mais moi, je ne touche rien. J'ai à peine pu reprendre quinze jours en septembre, et tout s'est arrêté de nouveau", a confié Gabriel, fondateur de Rejoyce, une agence de production technique pour des salons et festivals. La famille compte également faire profiter une association de ses gains et peut-être s'offrir un voyage à l'île Maurice.