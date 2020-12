Incroyable Talent : La famille Lefèvre répond aux critiques après leur victoire critiquée

Voilà plusieurs semaines maintenant que Sugar Sammy, Marianne James, Eric Antoine et Hélène Ségara s'efforcent de départager les candidats qui espèrent devenir le nouvel Incroyable Talent de la France. Et après une compétition féroce, c'est finalement la famille Lefèvre qui a remporté la victoire lors de la grande finale diffusée mardi 15 décembre 2020 sur M6, et le chèque de 100 000 euros qui va avec. Gabriel, Anne et leurs six enfants forment une belle famille catholique et ont réussi à séduire le public avec leurs sublimes voix. Et malgré leur absence sur le plateau de Karine Le Marchand, en raison de la contamination d'un des enfants au coronavirus, ils ont surpassé leurs concurrents, le magicien David Stone alias Klek Entos ou encore les acrobates de rue marseillais Wonsembe.

Pourtant, le groupe est bien loin d'avoir fait l'unanimité sur les réseaux sociaux. En effet, les internautes ne se sont pas privés d'exprimer leur mécontentement à l'égard de cette victoire non méritée selon certains. Contactés par Télé-Star, Gabriel et sa joyeuse tribu ont réagi. "Nous essayons de ne pas trop lire les critiques. Il y a des choses qui font mal. Nous n'avons pas envie de rentrer dans ce jeu. Les gens qui critiquent ne nous connaissent pas et c'est souvent très gratuit. Nous nous concentrons sur les choses positives", a d'abord déclaré le père de famille. Et d'ajouter avec pédagogie : "Après, moi, je comprends car il y avait vraiment des numéros extraordinaires en finale. Quand on soutient un candidat et qu'il ne gagne pas, on est remonté, c'est assez humain. Les critiques sont humaines. C'est juste dommage de se lâcher sur les réseaux".

Heureusement, pas de quoi entacher le bonheur des Lefèvre qui tentent depuis plusieurs années de percer dans la musique. D'ailleurs, avec ce coup de projecteur, ils espèrent bien enfin enregistrer leur premier album et "surtout, pouvoir refaire des concerts". En attendant, le groupe va réfléchir à comment dépenser ses gains. "J'ai (Gabriel, ndlr) une boîte d'événementiel et depuis le mois de mars, je suis à l'arrêt donc cet argent est le bienvenu. On va également essayer d'aider une association pour une cause comme la maladie qu'on va choisir en famille", envisage la famille.