Incroyable talent : Un candidat emblématique de L'amour est dans le pré au casting, une grosse surprise

Chaque mardi, les téléspectateurs ont le plaisir de découvrir un nouveau numéro d'Incroyable talent 2022. Hélène Ségara, Marianne James, Eric Antoine et Sugar Sammy sont une fois de plus chargés de juger les candidats qui se présentent face à eux et ont parfois de grosses surprises. Comme le numéro interdit aux moins de 18 ans diffusé le 7 novembre. Lors du tournage, les membres du jury, et surtout la présentatrice Karine Le Marchand, ont eu la surprise de découvrir qu'un candidat de L'amour est dans le pré tentait sa chance.

C'est en 2021 que l'homme en question a été révélé au grand public. Il expliquait lors de son portrait à Karine Le Marchand qu'il s'était séparé de la mère de ses deux enfants après onze ans de vie commune et qu'il espérait rencontrer une jolie trentenaire qui avait du caractère. Il s'agit de... Vincent le Provençal. Non, son but ne sera pas de séduire les femmes du jury en moins d'une minute. Rappelons que le charmant quarantenaire est dresseur de chevaux "en liberté" en Provence-Alpes Côte d'Azur et il est l'un des meilleurs dans son domaine. Il réalise aussi des spectacles équestres dans toute la France et en Europe et organise des stages au sein de ses installations équestres. "J'ai une belle relation avec tous mes chevaux, pour créer une belle harmonie. (...) Ce sont mes amis et ma famille, je leur dois tout", confiait-il lors du tournage de son portrait. Vous aurez donc compris qu'il sera accompagné de ses animaux dans Incroyable talent.

Vincent devrait proposer l'un de ses spectacles équestres. Et c'est sur Instagram qu'il a annoncé la bonne nouvelle, ce mercredi 9 novembre 2022. "Retrouvez moi le vendredi 25 novembre sur M6 avec mes chevaux. #horse #horsepower #horseshow #equestrian #m6 #lafranceaunincroyabletalent #cheval #caballos #pferd #cavallo", a-t-il écrit en légende d'une photo sur laquelle il pose dans les coulisses d'Incroyable Talent.