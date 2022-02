India Rose James : Plus riche que la reine Elizabeth II à 30 ans grâce... au porno !

Pas besoin de faire partie de la famille royale d'Angleterre pour rouler sur l'or. India Rose James, britannique de 30 ans, en est la preuve. La jeune femme, artiste et collectionneuse surnommée "princesse de Soho", n'a pas eu besoin de couronne pour briller en société. Elle n'est autre que la petite-fille de Paul Raymond, magnat de l'industrie du porno et de l'érotisme. A la mort de ce dernier en 2008, India Rose James n'a que 21 ans quand elle hérite de 80% de la fortune de papi, ce qui la rend bien plus riche que la reine Elizabeth II. Le pactole représente plusieurs centaines de millions d'euros, 400 pour être exact. La jeune femme a donc eu largement de quoi venir. Neuf ans plus tard, pour ses trente ans, elle s'est fait plaisir et a dévoilé les dessous de la luxueuse fête qu'elle avait organisée pour l'occasion. Une soirée sur le thème d'Harry Potter, son "plus grand rêve".