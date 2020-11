Inès en larmes dans Koh-Lanta : la séquence "écoeurante", jamais diffusée

Lors d'une cession questions/réponses organisée sur Instagram mercredi 18 novembre 2020, Inès Loucif, (Koh-Lanta 2019) a fait des confidences sur sa vie amoureuse, avec Tristan c'est fini et elle est célibataire, mais aussi sur sa participation au jeu d'aventure de TF1. Elle qui est allée jusqu'aux poteaux a dévoilé une anecdote franchement sale.

Les fans de Koh-Lanta sont toujours très curieux quand il s'agit d'en savoir plus sur les coulisses du tournage ou les moments off. Mais là, Inès Loucif aurait peut-être dû garder cette confidence pour elle, tant elle est peu ragoûtante. A un internaute qui justement voulait une information croustillante, elle n'a pas hésité à confier une mésaventure terrible qui n'a d'ailleurs pas été dévoilée aux téléspectateurs à l'époque. Elle raconte : "Mdrrr vous n'êtes pas prêts. On allait parler entre Jaunes, un peu plus loin du camps, donc on marche dans le sable en longeant la plage... et là.... il s'avère que quelqu'un s'était lâché la nuit, avait recouvert sa surprise de sable, et qui y a foutu le pied dedans ? Telle une victime, les larmes aux yeux et écoeurée je suis allée me rincer en pleurant."

Pauvre Inès, elle n'avait même pas de savon pour vraiment nettoyer cette immondicité. Mais la vraie question est qui s'est permis de poser un tel piège au milieu du sable fin ? Pour le coup, Inès n'en a pas dit plus, le suspense reste entier.

Dans le même style de confidences, il y a quelques jours, Jérémy, candidat révélé en 2016 dans Koh-Lanta, L'île au trésor, avait dévoilé s'être trois fois uriné dessus lors de l'épreuve des poteaux. Comme Benoît, le gagnant de sa saison et Laurent Maistret (lors de la finale de Koh-Lanta Raja Ampat en 2011) avant lui. Puisqu'on vous dit qu'il n'y AUCUN confort dans Koh-Lanta !