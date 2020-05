Inès (Koh-Lanta 2020), un retour difficile en France : récit de son cauchemar

Inès est l'une des candidates de Koh-Lanta 2020. La jeune infirmière de 25 ans a fait le buzz dès le premier épisode pour son maillot de bain jugé trop sexy. C'est ensuite son caractère bien trempé que le public a découvert au fil des épisodes. Fière de son expérience, la belle brune de 25 ans s'est confiée sur son aventure à l'occasion d'un live Instagram, le 4 mai. Et elle n'a pas caché que le retour en France avait été difficile.

On ne sait pas encore si Inès est allée jusqu'en finale. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle est restée minimum une vingtaine de jours sur l'île et a donc très peu mangé durant tout ce temps. Une fois le tournage terminé, Inès a dû tenter de reprendre une vie normale. Malheureusement, elle a vite compris que ce ne serait pas chose aisée.

Un internaute lui a demandé en combien de temps elle avait récupéré physiquement. "Quand je suis rentrée de Koh-Lanta, mon corps a pris un contre-coup. Déjà, je n'arrivais plus à manger normalement. Mon estomac était tellement serré comme on mangeait des petites quantités que les premiers repas, j'allais les vomir directement. C'était hyper dur. Mon corps était vraiment hyper fatigué. J'ai mis du temps à récupérer", a donc répondu Inès.

Elle a ensuite dévoilé que le plus difficile pour elle lors de cette aventure avait été le manque de nourriture. En rentrant, elle a donc mangé gras afin de rattraper le temps perdu. Mais elle a vite pris conscience qu'elle devait reprendre une alimentation saine pour retrouver la forme. Inès a également repris le sport et, aujourd'hui, tout va mieux.

La jeune femme a retrouvé sa silhouette et l'a de nouveau prouvé en posant en maillot de bain.