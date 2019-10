Inès Vandamme (Danse avec les stars) : Drôle de photo avec son chéri, son cobaye

La pression monte pour les candidats de Danse avec les stars 2019 toujours en compétition. À partir de cette semaine, Sami El Gueddari, Linda Hardy, Azize Diabaté, Ladji Doucouré et Elsa Esnoult ne devront pas interpréter une, mais deux danses. Tous travaillent donc deux fois plus pour séduire le jury composé de Shy'm, Jean-Marc Généreux, Chris Marques et Patrick Dupond, ainsi que le public.

Et les personnalités ne sont pas les seules à avoir la pression pour offrir un beau spectacle. Les danseurs professionnels aussi font un travail titanesque puisqu'ils doivent inventer les chorégraphies chaque semaine. Et pour voir le résultat avant de proposer sa création à son partenaire Ladji Doucouré, Inès Vandamme a un assistant qui, au passage, n'est pas du tout un danseur.

Dans sa story Instagram, la belle blonde de 27 ans a dévoilé qu'elle s'entraînait avec son compagnon Gael Laudet. "Quand j'embarque mon mec (PAS DANSEUR) dans mes créations de chorégraphies !", a-t-elle légendé une photo sur laquelle on la voit prendre une pose, assise sur une chaise, pendant que le jeune mannequin est derrière elle les bras légèrement levés. "Mais avoue-le, qu'est-ce qu'on se marre", a-t-elle ajouté. Elle a ensuite partagé une photo sur laquelle elle s'apprêtait, semble-t-il, à faire une pirouette.