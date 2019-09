Ingrid Chauvin : Dégustations et dédicaces sur ses anciennes terres

Ingrid Chauvin (45 ans) est la marraine de la 99e édition de la Foire de Chatou (du 27 septembre au 6 octobre 2019). Ancienne habitante des Yvelines, l'actrice de Demain nous appartient a été interviewée par le magazine régional 78actu.

Elle explique : "Aujourd'hui j'habite entre Cannes et Sète mais petite, j'ai vécu à Chatou. Quand on m'a proposé d'être marraine de cet événement j'ai très vite accepté !" Spécialisé dans les antiquités et l'univers de la brocante, Ingrid a pu rencontrer le maire Eric Dumoulin. Lors de cet événement, la femme de Thierry Peythieu a expliqué qu'elle ira "à la rencontre des gens pour partager des moments souvenirs, faire des dédicaces et des photos."

À la rencontre d'Ingrid Chauvin

L'occasion pour elle de faire dédicacer ses deux ouvrages À coeur ouvert : la douleur d'une mère et Croire au bonheur. Elle confie : "Ces écrits ont je pense apporté beaucoup d'espoir et de force à des personnes qui ont pu vivre la même chose ou qui ont du mal à avoir des enfants. Car c'est devenu de plus en plus difficile de devenir parent à notre époque. Je voulais aussi montrer que ce n'est pas parce qu'on est actrice qu'il ne nous arrive rien de négatif."

Une marraine engagée

En effet, l'actrice française se bat depuis plusieurs années pour adopter un enfant. À quatre mois du terme de son agrément (au delà duquel elle ne pourra plus adopter), la maman de Tom (3 ans) annonce avoir rencontré des personnalités politiques pour faire bouger les choses. "J'ai rencontré Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Je lui ai fait part de ce que j'ai constaté. Le travail à réaliser est colossal et cela va prendre du temps. Déjà s'il y a une prise de conscience, c'est une avancée." Avant de poursuivre : "J'ai envie de me servir de ma popularité pour changer les choses."