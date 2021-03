Ioan Gruffudd (Dr Harrow) divorce : furieuse, son ex-femme Alice Evans révèle les dessous de leur séparation

20 ans d'amour, 13 ans de mariage, deux enfants... et Ioan Gruffudd a demandé le divorce ! Toujours sous le choc, son ex-épouse Alice Evans s'est confiée aux internautes. L'actrice se plaint de cette séparation à l'amiable, qu'elle qualifie d'"arnaque phénoménale"...

C'est sur Instagram, où elle compte près de 60 000 abonnés, qu'Alice Evans s'est exprimée ! Mardi 16 mars 2021, la comédienne de 49 ans a publié une vidéo d'elle révélant les dessous de son divorce à Ioan Gruffudd.

"On m'a fait parvenir une demande de divorce, c'est sorti de nulle part et je ne me lamente pas. Mais ça faisait 20 ans que nous étions ensemble, nous avons deux magnifiques enfants. Je ne sais pas pourquoi, explique-t-elle aux internautes. En ce moment, nous faisons ce qu'on appelle un divorce mutuel, quelque chose entre une manière très gentille de divorcer et une arnaque phénoménale. Parce que d'un côté, on me demande ce que je souhaite avant de l'évoquer au tribunal, et d'un autre, des gens dans l'industrie de la comédie reconnaitraient le ton d'un agent qui te dit qu'il ne te trouve pas de rôles."

"C'est un peu ça, j'aimerais que ma fille reste avec moi les samedis soirs, et on me répond que ce n'est pas possible", ajoute Alice Evans. En commentaire, ses followers lui ont apporté leur soutien.