Iris Mittenaere au plus mal à l'époque de Miss France : la demande osée d'un fan

La vie d'Iris Mittenaere a été bouleversée lorsqu'elle a été sacrée Miss France, puis Miss Univers en 2016. Une nouvelle vie de rêve s'offrait alors à la jeune femme de 24 ans à l'époque, mais pas sans un prix à payer. En effet, sa notoriété grandissante a eu pour conséquence sa rupture avec Matthieu, celui qui partageait sa vie depuis quatre ans.

Si elle a depuis reconnu que leur séparation s'était déroulée en douceur, Iris Mittenaere a fait de nouvelles révélations sur cette période compliquée samedi 11 avril 2020 lors d'un live sur Instagram où elle répondait aux questions des internautes avec Kenza Sadoun El Glaoui, qui n'est autre que la grande soeur de son chéri Diego. "Une fois j'ai pris le train et pour être franche avec vous j'étais en train de me séparer par texto dans le train. J'étais Miss France à l'époque. J'étais en pleurs dans le train...", s'est-elle souvenue.

Tenez, je vous donne un mouchoir

Un moment difficile à passer dont elle a dû toutefois faire abstraction pour répondre aux attentes... du contrôleur du train ! "Le contrôleur arrive, il me voit pleurer et me dit : 'Excusez moi, est-ce que je peux prendre une photo avec vous ?' Je lui dis : 'Mais je ne suis pas bien, je suis en pleurs.' Il me dit : 'Tenez, je vous donne un mouchoir, allez-y vite fait' et en vrai là, franchement j'ai trouvé ça un peu exagéré", a-t-elle reconnu. Pourtant, Iris Mittenaere a accepté de prendre cette fameuse photo, n'osant pas dire non, comme elle l'indique. "Mais franchement je l'ai un peu mal pris", précise-t-elle.

Un mauvais souvenir qui est désormais loin derrière elle puisque la jolie brune file le grand amour dans les bras de Diego, même si elle n'échappe pas à quelques querelles de couple de temps à autre. D'ailleurs, au cours de ce live, elle confiait que le confinement se révélait difficile pour eux, laissant couler quelques larmes au passage.