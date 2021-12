Iris Mittenaere en avion pour un mystérieux voyage : on sait enfin ce qu'elle prépare !

Tout le monde s'arrache Iris Mittenaere depuis qu'elle a été élue Miss France puis Miss Univers 2016. Et comme vient de le dévoiler Le Parisien dans un article paru le 7 décembre 2021, la belle brune de 28 ans a accepté une belle proposition.

Mardi 7 décembre, en story Instagram, les abonnés de la compagne de Diego El Glaoui ont pu voir qu'elle était à bord d'un avion. Mais Iris Mittenaere n'a pas précisé vers quelle destination elle s'envolait. Un mystère que Le Parisien a résolu. Le site annonce en effet que l'ancienne reine de beauté se rendait en Israël car, selon leurs informations, elle a été choisie pour faire partie du jury de Miss Univers 2021. Un événement qui se tiendra à Eilat, le dimanche 12 décembre, soit au lendemain de l'élection de Miss France 2022 au Zénith de Caen.

Iris Mittenaere sera en charmante compagnie. Le jury est aussi composée des top model Adriana Lima (États-Unis), Marian Rivera (Philippines), Lori Harvey (États-Unis), Urvashi Rautela (Inde), et l'actrice Adamari Lopez (Porto Rico). Clémence Botino aura donc un visage connu parmi les jurées puisque, fort heureusement, elle peut participer au concours de beauté.

Miss France 2020 a eu un coup de stress car, à son arrivée en Israël, elle a été testée positive à la Covid-19. Mais, après ses dix jours d'isolement, elle n'est plus contagieuse et pourra donc affronter ses concurrentes, dans l'espoir de remporter le fameux titre, comme Iris Mittenaere l'a fait quatre ans auparavant. La jeune femme de 24 ans a repris les compétitions ce mercredi 8 décembre. "Je vais m'amuser, je n'ai plus rien à perdre. J'adore jouer avec l'écharpe. Quand je serai sur le podium, je vais tout donner ! Et j'ai hâte de porter mon costume régional, avec lequel je mettrai en avant mon métissage", a-t-elle confié au Parisien lundi dernier.