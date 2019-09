Iris Mittenaere et Anthony Colette : Disputes et tensions dans DALS, révélations

Les téléspectateurs étaient fans du duo Anthony Colette et Iris Mittenaere dans Danse avec les stars 2018, émission lors de laquelle ils étaient arrivés en finale. Mais derrière le rideau de leur parfaite alchimie se cachent des débuts pourtant compliqués entre le danseur et notre magnifique ex-Miss France 2016.

Pas de sourires ni d'accolades ! Ce sont de multiples désaccords qui ont rythmé les premiers entraînements du tandem. Anthony raconte dans son livre Danse avec tes rêves, dont des extraits sont dévoilés par Télé Loisirs : "Nos approches différentes ont fait l'objet de certaines disputes. Il a fallu un temps d'adaptation et de confiance. Quand nous avons commencé à mieux nous connaître, nous avons su faire plus de concessions l'un envers l'autre et trouver notre rythme."

De son côté, la belle Iris Mittenaere met en cause leurs deux caractères : "En vérité, nos tensions étaient souvent dues à nos caractères très susceptibles et au fait que nous sommes très têtus l'un et l'autre. Puis, dès que j'ai intégré son fonctionnement, j'ai mieux accepté ses choix."

En plus de sa susceptibilité, Iris Mittenaere a également dû faire face au stress de la compétition, ce qui n'a pas été simple comme le révèle Anthony Colette : "Je n'ai pas un caractère très facile quand je suis en répétition. Et je suis assez taquin. J'aime bien amuser les autres, détendre l'atmosphère. Mais c'est parfois aux dépens de ma partenaire que je charrie souvent. Iris, avec la pression du concours, se mettait facilement en colère."

Ces petits couacs n'ont en tout cas eu aucune conséquence sur l'image que le duo renvoyait à l'écran. Presque à s'y méprendre d'ailleurs, puisqu'il leur a rapidement été prêté une relation plus intime... ce qui amuse visiblement beaucoup les deux concernés qui multiplient les déclarations ambiguës à ce sujet.

Ce samedi 21 septembre 2019, sur TF1, Anthony Colette foulera de nouveau le parquet de Danse avec les stars. Les couples de la 10e saison étant enfin tous dévoilés, on sait donc que l'ancien partenaire d'Iris Mittenaere mènera cette fois la danse pour Elsa Esnoult, actrice dans la série les Mystères de l'amour et chanteuse à ses heures perdues.