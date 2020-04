Iris Mittenaere : Gros craquage capillaire pour son compagnon Diego

Les zones de turbulences au sein de leur couple sont bel et bien derrière eux. Il y a quelques jours, Iris Mittenaere craquait en plein live Instagram, fondant en larmes alors qu'elle rencontrait quelques difficultés dans son confinement avec son chéri Diego El Glaoui. Mais passé ce moment de faiblesse, la jolie brune de 27 ans a retrouvé le sourire ! Et elle peut remercier l'influenceur de 31 ans pour cela car il s'est une nouvelle fois laissé aller à une petite folie.

Après s'être improvisé top model en relevant le Pillow Challenge, Diego a opté pour un changement de look. Et c'est Iris Mittenaere elle-même qui a vendu la mèche ce mercredi 15 avril 2020 sur ses réseaux sociaux. "Je balancerai pas mais il y a un de nous deux qui est blond dans le couple... Qui a fait un craquage cheveux pendant le confinement ?", a-t-elle écrit en story Instagram. Ni une, ni deux, direction le compte officiel du beau brun. Et, surprise, il a bel et bien fait une croix sur le brun pour adopter un blond pétant ! En effet, sur une photo prise dans sa salle de bain, Diego prend la pause pour dévoiler son nouveau style. L'histoire ne dit pas si l'ancienne reine de beauté a validé cette initiative, mais une chose est sûre, elle l'a bien fait rire.

Et en tout cas, il a d'ores et déjà récolté une pluie de compliments. "Le blond est pour toi ! Tu es juste magnifique j'adooore !", "Ta nouvelle coiffure te vas à merveille, ça change !", "Hâte que tu puisses nous proposer pleins de looks tendances avec !", peut-on lire sous sa dernière publication. Ce n'est pas la première fois que le jeune homme cède à une folie capillaire depuis le début du confinement. Ne pouvant se rendre chez le coiffeur, il avait déjà entrepris de se raser la tête en mars dernier. Il y en a qui ne s'ennuient pas !