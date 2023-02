Iris Mittenaere masquée et épatante dans une robe à lacets très risquée : soirée "mascarade" pour ses 30 ans !

Pour ses 30 ans, Iris Mittenaere a mis les petits plats dans les grands ! Trois semaines après sa date officielle d'anniversaire, la sublime Miss Univers a organisé une splendide soirée au Château de Ferrières, en région parisienne. Accompagnée de ses amis, de sa famille et de son chéri Diego El Glaoui, la jolie brune a fêté son entrée dans la trentaine en grande pompe ! Pour l'occasion, de nombreuses personnalités de la télévision française étaient présentes, à l'image de Christophe Beaugrand, Sophie Coste, Flora Coquerel, Malika Ménard, Diane Leyre et Ophélie Meunier.

Concernant ses tenues, Iris Mittenaere n'a pas fait les choses à moitié. Mise en valeur par une sublime robe noire et moulante, celle qui a été élue Miss France 2016 il y a 7 ans, a littéralement enflammé la salle de cérémonie. Sur le côté, une ouverture à lacets partant de sous son bras et descendant jusqu'au sol laisse apparaître ses magnifiques courbes de reine de beauté. Affublée d'un masque noir également, la jeune femme a donc opté pour une tenue à la fois très sexy et mystérieuse. Un peu plus tard dans la soirée, la mannequin et animatrice s'est changée pour enfiler une mini-robe moulante et très décolletée. À ses pieds, une paire de cuissardes à talons noire également, le tout pour une soirée sous le signe du glamour !

Une soirée de conte de fées

Côté décoration, la soirée était là encore on ne peut plus réussie ! Dans une grande salle digne des plus beaux contes de fées, Iris Mittenaere a fait installer deux très longues tables. Au centre de chacune d'entre elles, des dizaines de chandeliers illuminés sont venus parfaire l'ambiance. Aux murs et au plafond, des tapisseries et des peintures d'époque ont achevé d'apporter une atmosphère royale au lieu.

Du côté des invités, on ne sait pas encore précisément quelles personnalités étaient présentes malgré le fait qu'il y avait visiblement beaucoup de monde ! Enfin, après un repas gastronomique, la belle Iris a eu droit a un merveilleux gâteau d'anniversaire à plusieurs étages. La pièce montée était recouverte de sucre glace noir et décorée de jolies formes florales de la même couleur. Un gâteau dans le thème "mascarade", tout comme l'était le reste de la soirée. Joyeux anniversaire à la reine de cette soirée.