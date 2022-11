Iris Mittenaere pose avec sa soeur Cassandre qu'elle ne montre jamais : leur ressemblance est évidente

Iris Mittenaere a beau avoir réussi à se forger une carrière seule grâce à ses titres de Miss France et Miss Univers 2016, la jolie brune a toujours été très bien entourée pour poursuivre ses rêves. En plus d'avoir à ses côtés son fiancé Diego El Glaoui, Iris Mittenaere peut compter sur sa famille soudée, composée de sa maman Laurence ou encore de sa jeune demi-soeur Manon qui a tout l'air de suivre ses traces de modèle. Et sur ses réseaux sociaux où elle compte déjà plusieurs milliers d'abonnés, cette dernière partage comme son aînée tout de son quotidien : ses voyages, ses sorties, ses collaborations...

"Ça me fait un peu rire ! Elle est assez grande pour savoir ce qu'elle fait et ce qu'elle veut faire. Aujourd'hui, elle est vraiment consciente des réseaux sociaux et de tout ce qui s'y passe donc elle peut poster des photos d'elle en maillot de bain. Et heureusement, j'ai envie de dire. J'aime bien ! Je pense qu'elle est décomplexée, elle est heureuse, elle s'aime donc c'est ce qui me fait plaisir, c'est qu'elle ait confiance en elle", nous confiait avec fierté Iris Mittenaere au micro de Purepeople en 2019.

Des retrouvailles remarquées avec sa grande soeur

La reine de beauté a également un petit frère, Baptiste, et une grande soeur Cassandre. Cette dernière qui lui ressemble énormément se fait en revanche plus discrète et préfère se consacrer à sa vie de famille, étant l'heureuse maman d'Octave, 7 ans, et d'Hermione, 4 ans. Elle est sortie de sa réserve au cours du week-end en apparaissant dans la story Instagram d'Iris Mittenaere, venue lui rendre visite pour ses 35 ans. Une petite fête intime avait été organisée pour l'occasion, lors de laquelle les deux soeurs ont pris la pose ensemble. (Voir notre diaporama). Iris Mittenaere n'a pas manqué par ailleurs d'offrir un joli cadeau à sa soeurette adorée. Et pas n'importe lequel ! "Je lui ai fait faire un collier sur mesure or et diamant", a-t-elle confié, précisant que cela avait été imaginé par le joaillier et diamantaire Ariel. Nul doute que cela a plu à la belle Cassandre, qui s'est empressée de le porter autour de son cou !