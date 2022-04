Iris Mittenaere : Ses abonnés "choqués" par son comportement, elle s'explique

Personne n'a échappé à l'actualité du week-end. Ce dimanche 10 avril, les Français étaient appelés à voter pour élire les deux candidats au second tour de l'élection présidentielle. La majorité des people s'est prononcée et a partagé avec ses fans son passage par la case bureau de vote sur les réseaux sociaux mais pas Iris Mittenaere. Du côté de Miss France 2016, c'était silence radio. Et apparemment, la belle s'est attirée les foudres de certains internautes, "choqués" que la compagne de Diego El Glaoui n'ait pas un mot pour l'événement de la fin de semaine.

Lassée des messages de critiques reçus ces derniers jours, Iris Mittenaere est donc montée au créneau. Dans une story Instagram (à découvrir dans notre diaporama), l'ancienne reine de beauté, la mine déconfite, a répondu aux critiques qui jugeaient son silence comme un acte irresponsable : "Les gens qui me disent que je ne parle pas des élections et sont choqués. En 2017, j'ai parlé des élections, et de l'importance du vote. On m'a déversé une vague de haine, on m'a demandé de rester à ma place. Des centaines de personnes se sont désabonnées. Alors à force de juger les gens et de les censurer. Oui clairement, on préfère ne plus s'exprimer sur certaines choses et ne laisser place qu'à du divertissement."

Ce n'est pas la première fois qu'Iris Mittenaere fait face à des remarques déplacées d'abonnés à son compte. En plein confinement en avril 2020, face à une personne qui sous-entendait qu'elle se laissait aller puisqu'elle ne s'apprêtait plus comme avant, Miss Univers avait sorti les griffes : "Ah donc c'est ça qui t'intéresse ? [...] Bah on est en confinement, j'ai pas de shooting, mes ongles sont au top comme ça, ils respirent... Je ne me maquille pas non plus et je reste en pyjama 1 jour sur 2... Ça ne m'empêche pas de dormir, ça va. [...] Je pense qu'on avait aussi besoin de souffler, nous, les femmes !" Une énième prise de parole qui prouve que les réseaux sociaux ne laissent que peu de répit.