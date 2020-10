Iris Mittenaere "taquine" Nikos Aliagas : malaise pour sa première dans "50' Inside"

Iris Mittenaere attendait depuis longtemps d'être aux commandes d'une émission sur TF1. La chaîne a finalement décidé de lui faire confiance ce samedi 24 octobre 2020 en lui permettant d'accompagner Nikos Aliagas à l'animation de 50'Inside. Sur Twitter, le célèbre présentateur a partagé un extrait de ce qui attend les téléspectateurs. "Rendez-vous 17:50 @50inside avec @IrisMittenaere plutôt d'humeur taquine", écrit-il.

Un message qui intrigue mais qui se comprend en découvrant les images. Et pour cause, l'ex-Miss France apparaît très à l'aise pour son premier jour sur le plateau de l'émission, osant même une blague coquine. "C'est la première fois qu'on est ensemble sur un plateau de télé, enfin en co-animateurs jamais !", rappelle d'entrée Nikos Aliagas avant de faire en sorte qu'ils respectent la distanciation sociale. Ainsi, ils s'éloignent l'un de l'autre en tendant chacun leur bras. L'occasion pour le présentateur de constater que ceux d'Iris sont très longs, à l'image de ses jambes. "Tout est long en fait", juge-t-il.

Une remarque qui a donné quelques idées à Iris Mittenaere. "Et chez toi, est-ce-que tout est long ?", lui a-t-elle demandé, le prenant de court et initiant alors un grand fou-rire. "Écoute, ça dépend des jours", a finalement réussi à articuler Nikos quelque peu gêné. Il s'empresse d'ailleurs d'enchaîner avec le sujet du jour.

Iris Mittenaere a tout donné pour sa première dans 50' Inside, elle qui déplorait récemment de ne pas avoir suffisamment d'opportunités sur TF1. "Je suis loyale envers TF1, mais je me sens un peu sous-exploitée", avait-elle confié au Parisien. Ce qui lui a valu d'obtenir une réponse on ne peut plus claire de la part de Rémi Faure, le directeur des programmes de flux de la première chaîne. "Animer du divertissement, c'est énormément de travail et cela demande d'acquérir de l'expérience". Iris Mittenaere va donc encore devoir faire ses preuves, et quoi de mieux que d'apprendre auprès du Taulier de la Une ?