Isabel Otero seins nus pour son anniversaire : l'actrice célèbre ses 59 ans dans le plus simple appareil

Le temps passe mais il semble n'avoir aucun impact sur elle. Le jeudi 5 août 2021, Isabel Otero célèbre son anniversaire, alors qu'elle approche doucement d'une nouvelle dizaine. Et pour ce faire, elle a partagé une photographie d'elle, seins nus, sans subir - pour l'instant - la censure des réseaux sociaux, peu friands de tétons féminins. Un cadeau d'Instagram pour l'occasion, peut-être ? "Me voilà bondissant dans ma 59e année plus vivante que jamais et libre, écrit-elle. Demain une autre page, une nouvelle histoire, un magnifique présent... merci à la force de vie de me guider si justement, je commence à saisir ce que je suis venue vivre au plus profond et gratitude à tous les êtres qui m'accompagnent. Je vous aime."

Isabel Otero n'est pas du genre à trembler face au sablier de la vie. Elle aurait pu ressentir un léger frisson, peut-être, il y a quelques mois, en décembre 2020. Sa fille unique, Ana Girardot, a donné la vie pour la première fois et baptisé son petit garçon Jazz. "Elle a trouvé un projet pour nous réunir puisqu'elle va très bientôt faire de nous des grands-parents, expliquait-elle à Télé Star, séparée de son ex Hippolyte Girardot. Je suis extrêmement heureuse de l'arrivée de cet enfant et de pouvoir lui proposer ce rapport à la vie et au vivant. J'ai hâte d'aller faire avec lui des balades dans la campagne."