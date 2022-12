Isabelle Adjani métamorphosée non loin de Naomi Campbell : adieu la chevelure blonde...

Isabelle Adjani en a fini avec sa belle chevelure blonde. L'actrice aux 5 César a décidé de tourner la page et quand elle fait les choses, elle ne les fait pas à moitié, comme lorsqu'elle se plonge corps et âme dans un rôle sur grand ou petit écran. En effet, la comédienne a fait récemment des merveilles, à la fois au cinéma dans Mascarade sous la direction de Nicolas Bedos, ainsi que dans Diane de Poitiers, mini-série réalisée par Josée Dayan. C'est dans les contrées des mille et une nuit que l'inoubliable Reine Margot a dévoilé son nouveau look.

Invitée à la 2e édition du Red Sea International Film Festival à Djeddah le 8 décembre 2022, Isabelle Adjani a dévoilé sa nouvelle chevelure, retrouvant le brun intense qu'elle a accessoirisé avec un discret bijou de cheveux. Avec sa coupe et son allure, elle a tout pour faire penser à l'impériale Cléopâtre. Au cours de cet événement qui a clôturé la manifestation, elle a pu croiser l'acteur chinois Jackie Chan et le producteur saoudien Mohammed al-Turki ainsi que le top Naomi Campbell et la star hollywoodienne à l'accent espagnol irrésistible, Antonio Banderas. Le multiple champion du monde de boxe Mike Tyson et le réalisateur franco-argentin Gaspar Noé étaient également présents, indique Paris Match.

Ravie de partager des soirées cinéphiles et mondaines, la maman de Barnabé et Gabriel-Kane profite également de sa voix pour défendre de grandes causes. Si on a pu la voir afficher son soutien aux Iraniennes, elle vient de poster sur son compte Instagram des informations concernant la vente aux enchères de l'organisation OAfrica à laquelle elle a contribué en cédant un bien précieux.