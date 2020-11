Isabelle Balkany privée de "son homme" hospitalisé, elle partage sa "rage et tristesse"

Depuis le 28 octobre 2020, Patrick Balkany est hospitalisé à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. Le politicien de 72 ans souffre en effet d'une anomalie du rythme cardiaque, d'un oedème pulmonaire et de difficultés cardiaques, comme son épouse Isabelle Balkany l'avait expliqué sur son compte Facebook dès le lendemain. Mardi, cette dernière s'est cette fois-ci saisie de son compte Twitter pour partager son indignation : elle exige de voir "son homme" !

La seconde vague de coronavirus et les mesures restrictives du gouvernement visant à l'endiguer empêchent désormais Isabelle Balkany de rendre visite à son mari. "Entre rage folle et tristesse immense. Les infirmières viennent de dire à Patrick Balkany qu'à compter de demain inclus, une nouvelle "mesure gouvernementale" interdit les visites aux malades dans les hôpitaux, l'ex-vice-présidente du conseil général des Hauts-de-Seine s'est-elle exclamé sur le réseau social. Personne n'en parle, je veux, j'ai besoin de voir mon homme !!!!" Une colère quelque peu apaisée ce mercredi, puisque la politicienne de 73 ans a partagé avec humour une photo de ses chiens, toujours sur Twitter : "Comme Papa Patrick Balkany est à l'hôpital, Poppy prend ses responsabilités et balade Jack la fripouille !"