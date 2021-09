Isabelle Boulay en deuil : "Je vois un peu plus flou", tendre message après la mort d'un proche

Voilà une très mauvaise nouvelle pour Isabelle Boulay. Mercredi 8 septembre 2021, sur son compte Instagram, la chanteuse a fait une triste annonce à ses abonnés : la mort d'un de ses amis de longue date. Une annonce qui sonne comme un coup de massue pour l'artiste qui, deux jours auparavant, avait partagé un vibrant hommage à Jean-Paul Belmondo.

"Cher Bruno, ton exquise sensibilité a éclairé plusieurs de mes spectacles et nos discussions ont éclairé ma vie", a-t-elle d'abord partagé. Et de poursuivre, non sans émotion : "Cette photo de nous prise, un soir de 2015, à Lille, où j'étais allé chanter Reggiani... La photo est floue et moi je vois un peu plus flou quand je pense que tu nous a quittés... Repose en paix", a-t-elle écrit en légende. Une photo malheureusement floue sur laquelle les internautes ont pu découvrir Isabelle Boulay, le sourire aux lèvres, enlaçant tendrement son ami. Toutefois, la compagne d'Éric Dupond-Moretti est restée silencieuse sur les causes du décès. En commentaire, cette dernière a pu compter sur le soutien indéfectible de ses fans qui ont été nombreux à partager leurs respects.