Isabelle Charles (Star Academy) : Que devient l'ex-coach de Gregory Lemarchal ?

En 2004, le grand public faisait la connaissance d'Isabelle Charles dans la quatrième saison de la Star Academy. Originaire de Nancy où elle a appris le chant et l'art lyrique et après avoir reçu une multitude de prix, elle a été recrutée par TF1 pour devenir la nouvelle professeur de chant de l'émission, en remplacement d'Armande Altaï. Elle arrive l'année où Grégory Lemarchal participe et remporte la compétition avant de succomber à la mucoviscidose trois ans plus tard.

Lors d'une interview accordée au journal La Montagne, Isabelle Charles s'est souvenue de cette période et, au milieu de quelques confidences sur le côté scénarisé de l'émission, elle a exprimé sa peine de ne pas avoir été appelée à redevenir coach l'année suivante. "J'ai été déçue de ne pas refaire une deuxième saison, car l'année d'après, ils ont tout changé", a-t-elle déclaré.

Qu'à cela ne tienne, si Isabelle Charles ne pouvait plus donner de cours au château, elle s'en est donné à coeur joie dans l'ombre. Pour ce faire, elle a entrepris de créer une école de chant conventionnée en région parisienne. Elle y propose des cours sur mesure pour professionnels et amateurs, expérimentés et débutants. En parallèle, elle poursuit ses projets artistiques et a notamment prêté sa voix pour plusieurs films d'animation. Sur sa page YouTube, elle s'amuse également à doubler des personnages pour le plaisir comme celui de la sorcière Ursula dans La Petite Sirène ou encore Madame Mim dans Merlin l'enchanteur.

En outre, bien que Paris ait longtemps été sa ville de coeur et le lieu qui l'a propulsée au rang de cantatrice reconnue, Isabelle Charles a trouvé son bonheur il y a maintenant cinq ans dans la Creuse. Elle y est devenue une star locale grâce aux concerts de Noël qu'elle organise dans plusieurs églises du département. Et malgré l'épidémie de coronavirus, elle espère pouvoir réitérer l'expérience cette année pendant les Fêtes à Saint-Dizier-Masbaraud, Bourganeuf, Bénévent-l'Abbaye, Dun-le-Palestel, Guéret, Ahun et Aubusson. Enfin, Isabelle prépare un spectacle pour l'été prochain, toujours en Creuse, autour des chants d'oiseaux de nos campagnes.