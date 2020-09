Star Academy : La victoire de Grégory Lemarchal orchestrée ? Une ex-prof raconte

Lundi 7 septembre 2020, 7,63 millions de téléspectateurs découvraient sur TF1 Pourquoi je vis, le biopic sur Grégory Lemarchal, mort en 2007 après avoir lutté contre sa maladie, la mucoviscidose. Le feuilleton a retracé le parcours du jeune chanteur passé par la Star Academy en 2004. Isabelle Charles, ex-prof lors de cette même saison, se livre auprès de La Montagne. Elle raconte notamment comment la production a orienté cette édition autour de Grégory Lemarchal.

Pour Isabelle Charles, il était "assez évident" que l'ex-compagnon de Karine Ferri était la star de la saison. "En faisant son casting de départ, la production pouvait tout à fait choisir quel serait son quatuor final. Vous engagez Grégory et, ensuite, ceux qui vont aller en face de lui, assure-t-elle. Au lieu de recruter une Céline Dion anonyme, cela existe, ils ont pris une Lucie ou un Mathieu qui avaient du talent, mais pas autant que Grégory..."

"La production voulait Lucie face à Grégory"

Ainsi, d'après la chanteuse lyrique de 51 ans, la production aurait joué un rôle majeur dans les nominations. "Encore plus concret : quand un mois avant la fin, nous avons voulu nominer Lucie parce qu'elle n'avait pas fait une bonne évaluation, la prod' s'y est opposée, se souvient-elle. Ils la voulaient face à Grégory à la fin et c'est ce qui s'est produit." Et de préciser : "Cela dit, c'est la seule fois qu'ils sont intervenus ainsi."

Elle qui a connu la télé-réalité à ses débuts estime qu'aujourd'hui, "il n'y a plus rien de réel". "Ce que je subodorais. Il est facile de scénariser les choses en choisissant de montrer les personnes sous un angle plutôt qu'un autre. Cela m'effrayait, mais j'ai été épargnée, car il était difficile de dénaturer mon côté franc et authentique, confie-t-elle. J'ai même été déçue de ne pas refaire une deuxième saison, car l'année d'après, ils ont tout changé."

Rappelons qu'en parallèle du tournage du biopic sur Grégory Lemarchal, ses anciens camarades de la Star Academy ont enregistré un album hommage baptisé Restons amis dont les bénéfices seront reversés à l'association qui porte le nom du défunt chanteur et dont s'occupent ses parents, qui lutte contre la maladie.