Grégory Lemarchal condamné à 20 mois : les souvenirs émus de son père

Lundi 7 septembre prochain, les fans de Gregory Lemarchal pourront se replonger dans la vie du chanteur, emporté par la mucoviscidose en 2007, à l'occasion du biopic Pourquoi je vis. De sa naissance à sa victoire à la Star Academy, en passant par son histoire d'amour avec Karine Ferri, tout sera retracé afin de lui rendre un hommage poignant. Un téléfilm qui ne s'est pas fait sans l'accord de ses parents évidemment, Pierre et Laurence Lemarchal. Ces derniers ont d'ailleurs été d'une aide précieuse pour les équipes de TF1, en révélant quelques détails intimes. On saura par exemple comment ils ont réagi en apprenant la maladie de leur célèbre fils, lorsqu'il n'avait que 20 mois. Un souvenir gravé dans la mémoire de Pierre Lemarchal, lequel a accepté d'en parler lors d'un entretien accordé à Yahoo.

"Je me souviens évidemment de l'année, quand on a appris que Grégory était atteint de la mucoviscidose. Il avait 20 mois, Grégory, quand un pédiatre a fait des tests, puisqu'il n'était pas très bien pendant ses premiers mois de vie", relate-t-il. En y repensant, ce papa endeuillé s'insurge même encore des manières du médecin. "J'ai beaucoup de rancoeur d'ailleurs par rapport à ce jour-là. C'est le pédiatre qui reçoit simplement ma femme, Laurence, et qui lui annonce. J'aurais bien aimé être là. Cela n'a pas été le cas."

Mais Pierre le sait, le verdict aurait été le même. Dès lors, commence un vrai combat contre la maladie. Au départ, on annonce aux parents que Grégory Lemarchal "ne vivra pas au-delà de 10 ans". Finalement, il aura déjoué tous les diagnostics, ce qui lui a permis de vivre un temps de sa passion. C'est grâce à son père d'ailleurs qu'il s'est lancé dans cette voie. "Je l'ai surpris un jour à chanter du Céline Dion, tout seul dans sa chambre. Et là, j'étais abasourdi de la voix que j'entendais. La technique vocale qu'il fallait, mais il avait un grain de voix exceptionnel. Et c'est moi, effectivement, qui l'ai amené à creuser ce talent parce que je me suis vite aperçu qu'il avait ce talent de chanteur. Et le jour où je l'ai entendu chanter de cette manière, il n'avait que 15 ans."

Une scène qui figurera dans le biopic comme l'a confirmé la bande-annonce. C'est Arnaud Ducret qui a été choisi pour incarner Pierre Lemarchal. Sa femme sera quant à elle jouée par Odile Vuillemin et Mickaël Lumière sera un bluffant Gregory.