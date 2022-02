Isabelle Huppert fait faux bond au Festival de Berlin : elle ne pourra pas recevoir son prix, explications

L'actrice française Isabelle Huppert, qui devait recevoir mardi 15 février 2022 l'Ours d'or d'Honneur à la Berlinale pour l'ensemble de sa carrière, ne pourra pas se rendre dans la capitale allemande, ayant été testée positive à la Covid-19, ont annoncé lundi soir les organisateurs. L'actrice "a été testée positive (lundi) au coronavirus à Paris et ne pourra donc pas assister au festival international du film" dont la compétition se tient jusqu'à mercredi, selon un communiqué.

"Étant donné qu'Isabelle Huppert ne se sent pas malade et souhaite soutenir le festival", la cérémonie de remise de l'Ours d'Or d'honneur est maintenue mardi soir, mais avec une intervention vidéo de la star française, également à l'affiche d'un film hors-compétition, A propos de Joan de Laurent Larivière, ajoute-t-il. Le long-métrage raconte l'histoire de Joan Verra, femme libre, indépendante, aventurière dont le destin va être bouleversé par le retour de son amour de jeunesse avec qui elle a eu un enfant. Ce retour est l'occasion pour l'héroïne de se replonger dans les souvenirs de sa vie et de soulever un lourd secret auquel elle va devoir faire face...

Grande habituée des festivals de cinéma, Isabelle Huppert, aujourd'hui âgée de 68 ans, a déjà remporté deux fois le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes et également deux fois à la Mostra de Venise. Elle avait déjà été récompensée à Berlin par un Ours d'argent de la meilleure contribution artistique. Son rôle de Michèle dans Elle en 2017 lui avait cette fois valu un César, un Golden Globe ainsi qu'une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice. En 2022, l'actrice et mère de trois enfants sera également à l'affiche du film L'ombre du Caravage de Michele Placido au côté de Louis Garrel. Actuellement, elle est dans les salles avec le film Les Promesses.