Isabelle Nanty dyslexique : ses troubles ont longtemps "été un vrai problème"

Le 30 janvier prochain, Isabelle Nanty revient dans la troisième saison de la série Munch diffusée sur TF1, le feuilleton policier produit par JLA Productions. À cette occasion, la comédienne de 57 ans est à l'honneur dans le nouveau numéro du magazine Télé 2 semaines. En plus d'évoquer son rôle, qu'elle affectionne tout particulièrement, Isabelle Nanty est revenue sur sa dyslexie. Un trouble qu'elle a développé dès son plus jeune âge mais dont elle commence tout juste à parler.

"Cette dyslexie a été un vrai problème dans ma vie et dans mon métier. J'ai dû la camoufler, développer des stratégies pour contourner les problèmes et trouver des solutions", analyse-t-elle. En libérant sa parole sur ce sujet tabou, Isabelle Nanty espère aider les plus jeunes : "J'ai rencontré pas mal de jeunes qui en souffraient. Cela peut être très handicapant, notamment dans le parcours scolaire. Tout est formaté, tout doit rentrer dans des cases, être comme ceci ou comme cela. Quand vous êtes dyslexique, dyscalculique ou autre, le fossé devient encore plus grand qu'avant. Si mon expérience permet de montrer à d'autres que l'on peut réussir malgré tout, tant mieux."

Cette condition, la vedette des Tuche en avait pour la première fois fait part en 2018 dans le magazine Gala alors qu'elle parlait de sa fille adoptive Tallulah. "A trente ans, j'ai appris que je ne pourrais jamais avoir d'enfants. Parce que je suis une enfant Distilbène [un médicament qui a provoqué des anomalies génitales et de stérilité notamment]. Je réunis d'ailleurs tous les 'dys' : dyslexique, dysprasique, dyscalculique... !", expliquait-elle. Bien que désagréable, la dyslexie n'aura pas réussi à l'empêcher d'avoir une grande carrière au cinéma et désormais sur le petit écran.