Jackie Stallone : Son amour dingue pour la chirurgie esthétique

Voilà un visage que nous n'oublierons pas de sitôt. Jackie Stallone, l'hallucinante, l'éternelle, est morte dans la plus grande discrétion. Son fils Frank Stallone a confirmé la triste nouvelle sur son compte Instagram, confiant qu'elle s'est éteinte dans son sommeil aux premières du mardi 22 septembre 2020, comme elle l'avait toujours souhaité.

On dirait que j'ai la bouche pleine de noix

Jackie Stallone n'a jamais caché son envie de rester jeune pour le restant de ses jours. Un sacré défi pour cette noble dame qui a frôlé le centenaire. Elle-même, parfois, regrettait de tant s'en prendre à sa plastique. En 2013, interrogée par le magazine Reveal, elle s'était comparée avec quelques regrets à un rongeur à la fourrure similaire à la sienne – cette époque où elle avait encore les cheveux couleur de feu. "J'en ai fait et surtout j'en ai trop fait, expliquait-elle à propos de la chirurgie esthétique. On dirait que j'ai la bouche pleine de noix, c'est à cause du Juvederm [des injections de comblement dermique qui atténuent les rides, NDLR]. J'en ai trop fait. J'ai l'impression de ressembler à un genre d'écureuil."