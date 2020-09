Jacques Weber, 450 000 euros pour sa pub Danacol ? "J'en ai pas vu la couleur"

Lors de son passage dans l'Instant de Luxe, Jacques Weber s'est rappelé une collaboration cocasse avec Jane Birkin, dont il était, forcément, tombé sous le charme. "Je me souviens d'une scène de nudité dans un lit, et c'est vrai que je suis complètement devenu amoureux d'elle, c'était Jane Birkin qui était à mes côtés dans Projection privée. Et elle était ... d'abord c'est une femme magnifique, bouleversante, et elle était tellement jolie, j'étais dingue, j'étais vraiment dingue", s'est-il rappelé avec une certaine émotion.