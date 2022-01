Jacques Weber : Son sublime fils Stanley a déjà une belle carrière derrière lui !

Les chiens ne font pas des chats. Dans la famille, on connait le talent indéniable, la filmographie longue comme le bras de Jacques Weber. Mais saviez-vous que son fils est, lui aussi, à la tête d'une carrière incroyable ? Marié à Christine Weber depuis 1981, le comédien a eu trois enfants : Tommy, qui est réalisateur, Kim, qui est photographe, et Stanley, un acteur qui évolue depuis bien longtemps sous nos yeux sans crier gare.

Cinéma, télévision, théâtre... Stanley Weber est sur tous les fronts. Elève du Cours Florent en 2004, il est entré au Conservatoire national supérieur d'art dramatique en 2009 puis est parti suivre une année de formation à la prestigieuse London Academy of Music and Dramatic Art. Son tout première rôle sur grand écran date de l'année 2008, alors qu'il tournait pour Audrey Dana dans le film Sous les jupes des filles. On l'a, depuis, vu dans Le premier jour du reste de ta vie, Pieds nus sur les limaces, récemment dans Pilgrimage mais aussi dans la petite lucarne dans Mouche avec Camille Cottin, Une affaire française, et dans le clip Des larmes de Mylène Farmer.