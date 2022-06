Jacquie et Michel : La femme du roi du porno, accusé de complicité de viol, sort du silence

Le propriétaire du site pornographique Jacquie et Michel a été mis en examen notamment pour complicité de viol et placé sous contrôle judiciaire dans une enquête sur des soupçons de dérives dans le porno amateur le 18 juin 2022. Interpellé avec son épouse et trois autres hommes, il a été mis en examen à l'issue de 72 heures de garde à vue pour complicité de viol et traite d'être humain en bande organisée. Le Parisien a dévoilé une longue enquête dans son édition du 28 juin, mettant en lumière les auditions des victimes et des acteurs qui mettent au jour un système sordide de violences sexuelles, mais aussi les mots de l'épouse de celui qui est devenu une figure du porno "à la française".

Pour Michel Piron, 64 ans, les accusations sont à des lieues de celui qu'il est, un ancien professeur des écoles, passionné d'informatique. Créateur de l'architecture d'un site Internet avec une collègue pour les besoins d'un stage, il avait décidé de "transformer son site scolaire en site libertin en y postant des photos coquines d'une internaute américaine, appelée 'Jackie' avec qui il correspondait sur un tchat". C'est de là que naîtra son site libertin fait de contributions extérieures.

Son entreprise, fondée en 1999, connaît ensuite un succès fulgurant, au point de concurrencer des pontes du milieu comme Jacques Dorcel et a rapporté 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016. "L'entreprise florissante emploie aujourd'hui 42 employés, dont le fils Piron", écrit Le Parisien. De quoi mener une vie paisible pour le multimillionnaire Michel Piron, bien installé dans son pavillon du village d'Odos (Hautes-Pyrénées). Mais tout a basculé quand sa femme et lui ont été interpellés au petit matin en pyjama.

L'épouse de Michel Piron, Araceli A. âgée de 60 ans, a donc elle aussi été en garde à vue, son nom ayant servi pour la création de la société. Elle a fait part de ses regrets quant à cette aventure entrepreneuriale coquine qui tourne au cauchemar : "J'aurais vécu avec moins d'argent, moins de privilège mais je ne me retrouverais pas dans cette situation aujourd'hui." Elle a finalement échappé à une mise en examen alors que son mari n'est lui pas sorti d'affaires, les accusations ne cessant de s'accumuler.