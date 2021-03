Jade Hallyday en couple avec Tristan Garnier Labadie ? Le jeune homme répond en rougissant...

Son coeur serait-il déjà pris ? Depuis plusieurs semaines, Jade Hallyday s'affiche sur les réseaux sociaux auprès d'un jeune homme nommé Tristan Garnier Labadie. Spécialiste en marketing digital, en réseaux sociaux et influenceur aux quelques 120 000 abonnés, son grand complice est surtout le fils des propriétaires d'une très très luxueuse villa située à Marrakech, équipée de dix-neuf chambres et d'une piscine sublime. Son sol est foulé par des chèvres et des moutons. Ce qui tombe plutôt bien puisque le samedi 6 mars 2021, l'émission 50' Inside consacrait un sujet à ces habitations marocaines aux milles délices.

Vous êtes bien curieux !

La villa Taj, comme l'ont baptisés les parents de Tristan Garnier Labadie, accueille régulièrement des locataires prestigieux. Durant les fêtes de fin d'année, Iris Mittenaere s'y était par exemple rendue pour profiter d'un séjour romantique avec son compagnon Diego El Glaoui. La dernière a avoir occupé les lieux ? Jade Hallyday, qui a rejoint il y a peu son ami... voire plus, si affinité ? "C'est votre petite amie, Jade Hallyday ?", ont demandé les journalistes de l'émission. "Vous êtes bien curieux, s'est-il contenté de répondre, un peu embarrassé. On a passé le nouvel an ici pour les vacances, et elle a adoré les chèvres." Il n'a pas non plus nié...

Jade Hallyday a grandi sous l'oeil des objectifs depuis qu'elle a fait vivre, à Johnny, son "plus beau Noël". Aujourd'hui, l'adolescente de 16 ans a déjà tout d'une grande. Un petit-ami, peut-être, mais également un premier tatouage. En vacances en février 2021 sur l'île de Saint-Barthélemy, elle avait effectivement dévoilé, en prenant la pose en maillot de bain, que la lettre "H" avait été récemment encrée sur son poignet. Un hommage discret, sans doute, au nom de scène de son défunt papa, lui qui avait tant bouleversé sa vie...